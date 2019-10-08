台億交通集團涉惡性倒閉 靠行車主淚訴：「兩頭貸」害揹債

2019-10-08 13:03

〔記者陳昀／台北報導〕桃園台億交通集團去年7月驚傳惡性倒閉，疑利用旗下300輛貨車向租賃公司、地下錢莊「兩頭貸」，並捲款逃逸，立委陳學聖今天連同多位受害車主召開記者會表示，代為背債的受害車主至今求助無門，盼交通部成立跨部會小組邀集集體協商或代為提起訴訟；列席的交通部代表回應，因未獲授權，會將意見帶回。

陳學聖指出，台億受害車主自己貸款買貨車，靠行後在不知情狀況下被車行拿去向融資公司二胎貸款，結果公司倒閉後車主不但要負擔原本的車貸，還要幫車行老闆付二貸貸款，根本蠟燭兩頭燒，不肯付的人還要躲避融資公司追債。

多位受害者痛訴，車行老闆不但利用車主幫忙揹債，還把車主們的資料、聯絡電話交給融資公司，許多人一生積蓄都在貨車上，卻因為躲債不敢開車出門，至今沒有收入，許多家庭都被害慘。

陳學聖表示，受害車主單一提出訴訟，被地檢署、地方法院當成單一民事案件處理，因此未能獲得伸張；他舉例，去年2月「全家華人藝術網公司」涉嫌騙取藝術家簽署著作權「賣身契」，當時文化部隨即跨部會組成專案小組，並建立追蹤通報窗口、協助採取法律行動等，盼交通部也能以相同方式處理此案，協助協調或提起集體訴訟。

交通部路政司科長王昭明回應，建議由公路總局召開協調會協助，但因這是私人民事契約，公部門只能規勸融資公司，無法強制要求，後續仍會積極協助處理；至於集體訴訟方面，過去沒有先例，自己參與記者會前並未獲得授權，將轉達立委建議。

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