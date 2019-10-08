驚悚！機車衝出 運磚車急煞車身當場解體

2019-10-08 13:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北區今天上午發生1起既誇張又驚悚的交通意外，賴姓司機駕駛運磚車，行經北區學士路與健行路口旁，後輪總成突然解體，後輪還衝入路旁騎樓，1輛公車與數輛機車受波及，汽車鈑金凹損，運磚車的避震彈簧、驅動軸等零件散佈整條馬路，警方封鎖車道達2小時，部分磚頭也傾卸馬路上，這輛車齡達20年的運磚車，解體之因是超載、老舊或欠缺保養？賴姓駕駛全部否認，他說，是1輛機車突然闖入他的前方，他緊急煞車而解體，路上有煞車痕為證。

賴姓司機駕駛載滿磚頭的運磚車，行經上述路口時，後輪突然解體，運磚車仍持續往前，在地上留下約10公尺的刮地痕跡，包括避震彈簧、煞車系統、支架、傳動軸等零件，乒乒乓乓掉落地上，巨大的後輪與驅動軸往右衝入寶雅賣場旁的騎樓，路人聽到巨大的聲音，嚇得趕緊小跑步躲避，1輛在旁的公車，以及騎樓下的機車受波及，幸無人傷亡，公車司機說，他聽到撞擊聲響，趕緊下車查看，驚見運磚車後輪解體。

中市警局二分局立即封鎖車道，賴姓司機也趕緊叫來貨運車搬運磚頭，有路人認為運磚車解體主因是超載，載運龐大的磚頭，必須用板車，這輛運磚車無法承受龐大的重量。

這輛運磚車的載重限制是8.8公噸，賴姓司機說，車齡約20年，但他不認為解體與車齡、保養或超載有關，他說，是1輛機車騎士突然衝到他的前方，他趕緊煞車，卻沒想到後輪無法承受煞車力道，警方調閱監視器，也發現確實有1名女騎士，闖入運磚車前方，但煞車導致運磚車解體之說，卻是太牽強，至於詳細原因，二分局仍處理釐清中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法