人夫戴綠帽提告 小王反質疑這些事

2019-10-08 10:48

〔記者溫于德／台北報導〕張姓小王被控帶人妻上摩鐵相姦，刑事被依相姦罪判刑2月，得易科罰金確定；小王另在民庭辯稱，人妻同時與數名男友交往，且人夫早已發現妻子有出軌情形，婚姻早就發生破綻，此外，人夫還在另案擔任妻子訴訟代理人，可見夫妻感情並未破裂。台北地院審結，認定小王已侵害配偶權，判賠人夫30萬元，可上訴。

小王在刑事審理期間承認二度與人妻開房間，並同意一次性給付人夫25萬元作為賠償，也同意不要人夫希望不要再騷擾家人，但因人夫要求他應於和解筆錄寫下「我曾與人妻發生非合意性交」，他認為與事實不符而無法接受，導致雙方未和解成功。

刑庭法官審酌小王已有悔意，經偵、審程序當知所警惕，應無再犯之虞，今年3月中依相姦罪判刑2月，得易科罰金6萬元，但認為暫不執行其刑為當，宣告緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應向指定機關提供義務勞務60小時確定。

民事部分，人夫控訴，小王二度與他的妻子性交，害他工作無法專注、家庭無法圓滿及承受莫大精神痛苦，求償100萬元。

但小王辯稱，自2016年底與人妻交往時，人妻已有數名男友同時交往中，且在2013年間，人夫便曾發現妻子有出軌情形，顯見他與人妻相識前，婚姻已生破綻，因此家變不可全然歸責於他；此外，人妻去年對他提告時，人夫還擔任人妻的訴訟代理人，可見夫妻並未反目或感情破裂；況且，他的收入較低，求償100萬元精神慰撫金過高。

民庭法官審結，認定小王確實侵害人夫配偶權，審酌雙方條件後，判應賠償人夫30萬元。

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