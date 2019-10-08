7旬老婦深夜徘徊街頭 白河警沿途詢問助返家

2019-10-08 10:22

〔記者王涵平／台南報導〕7旬失智老婦深夜徘徊白河市區街頭，白河派出所警員林哲弘獲報後以警車搭載老婦，沿途詢問住家，果真順利找到老婦住家，家屬感激不已。

白河警分局白河派出所獲報有老人疑似迷途，警員林哲弘趕抵發現1名老婦人在國泰路與康樂路徘徊，詢問時因老嫗語無倫次，無法說出自身姓名及住處，但查訪附近民眾表示該婦人較常在白河區十全街附近出現，林員立即將該名婦人攙扶至巡邏車並將其載至十全街尋找線索，沿路除了持續安撫該婦人情緒，同時攙扶該婦人沿十全街逐家挨戶詢問是否知道該名婦人身分。

林員鍥而不捨，終幸運的找到老婦人的家，家屬也因老婦失蹤而心急如焚。

老婦的丈夫向警方表示，老嫗離家失蹤後，家人心急如焚在住家附近找了很久，最近早晚溫差大，相當擔心，幸虧有警方協助，家屬對於警方的熱心服務，頻頻表達感謝之意，員警也不忘提醒家人應盡量多陪伴老婦人及多關心注意其作息與行蹤，避免走失情況再次發生。

白河分局分局長朱信憲呼籲，對於家中有失智的年長者可於其所穿著的衣物繡上家屬的聯絡電話，也可向南市社會局申請愛心手鍊配戴或至分局捺印指紋建檔，以便走失被尋獲時可迅速聯繫家屬。

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