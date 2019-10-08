潤寅詐貸案前法官也涉案 訊後8人聲押禁見、3人交保

2019-10-08 08:41

〔記者錢利忠／台北報導〕潤寅實業涉嫌向14家銀行詐貸84億餘元，事情曝光前，負責人楊文虎、王音之夫婦潛逃香港，兩人的女兒則在出境時遭拘提後遭羈押禁見。檢調昨再次發動搜索，兵分18路約談11名涉案員工及配合廠商，其中曾任法官的律師黃呈熹也被傳喚到案，今早訊後依違反銀行法聲押禁見，8名被告、3人交保。

包括楊文虎夫婦的貼身秘書林奕如、財務經理張力方等8人，訊後被聲押禁見，台北地院今天將召開聲押庭；擔任法官期間曾審理過邱毅率眾抗議案的楊宇晨委任律師黃呈熹，擔任潤寅案辯護人期間，涉嫌滅證及處置金流，被諭令100萬元交保。

檢調調查，潤寅在中國等境外地區設立多家紙上公司，製造假交易及透過複雜的轉投資，騙過14家銀行詐貸84億餘元，因還不出債款而被銀行察覺有異，但楊文虎夫婦透過立委疏通拖延時間，藉口伊朗遭美國經濟制裁，資金周轉不來。

全案曝光之前，楊文虎夫婦於今年6月中失聯，銀行這才確認受騙，金管會也介入調查，發現潤寅早從去年第4季就開始作假帳，全案也依違反銀行法、洗錢防制法及詐欺等罪移交檢調偵辦。

檢調於6月21日發動首波約談行動，諭令秘書林奕如60萬元交保、財務莊淑芬50萬元交保、員工陸敬瀛30萬元交保、監察人楊文海20萬元交保，4人均限制出境出海，並對楊文虎夫婦發布通緝。楊文虎女兒楊宇晨涉嫌替逃亡海外的父母洗錢，也遭檢調發布境管，今年9月20日楊宇晨企圖搭機離境時遭逮捕，訊後遭羈押禁見至今。

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