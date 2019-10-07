資深小隊長幫友出氣 戳破理事長輪胎還找人頂罪 依法偵辦

2019-10-07 21:55

〔記者吳昇儒、王宣晴／新北報導〕新北市瑞芳警分局偵查隊黃姓小隊長與林姓里長感情深厚，去年6月間，該里長與社區發展協會楊姓理事長發生爭執時，黃員正好在場，他不滿友人被欺負，竟刺破對方輪胎。楊男認出黃員座車後，到地檢署提告。黃員竟找蘇姓友人頂罪，督察人員介入調查後發現異狀，黃員才承認犯行。分局於今日依偽造文書等罪，將黃員函送法辦。

據了解，黃姓小隊長為人海派，在瑞芳地區服務多年，與當地聞人都有些許交情，因不滿楊姓理事長與林姓里長因社區發展的問題發生嚴重口角爭執，氣憤之下，於當日晚間開車前往社區發展協會附近，鎖定楊姓理事長的愛車持利刃把輪胎刺破。

因該處地處偏僻，楊男調閱附近監視器後，卻不知道犯案車輛是誰的，巧合的是今年8月，黃員的座車被楊男發現，得知當時戳破自己輪胎的應該就是黃姓小隊長，便跑到基隆地檢署提出毀損告訴。

新北市警察局督察人員獲報後，立刻展開調查，黃姓小隊長則宣稱當時是把車子借給蘇姓友人，不知道刺破輪胎這件事。督察人員卻發現蘇男與黃姓小隊長借車的供詞兜不攏，產生懷疑，進一步追查黃員才承認犯行。

瑞芳警分局偵辦後，先將黃姓小隊長調整職務，並依偽造文書、毀損等罪函送基隆地檢署偵辦；另幫忙頂罪的蘇姓男子，也被依偽造文書罪一併送辦。分局也表示，同仁違法絕對不護短 一切依法偵辦。

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