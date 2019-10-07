張琍敏辯「蛇鼠一窩是複數」 陳菊律師：有誹謗的實質惡意

2019-10-07 18:54

［記者張文川／台北報導］資深藝人張琍敏今年4月3日在臉書指「高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩」等，總統府秘書長陳菊認為張琍敏未經查證散布不實消息，控告張琍敏加重誹謗，台北地院今開庭，張琍敏首次出庭，答辯主張她是轉貼妹妹LINE給她的文章，律師馬在勤稱「蛇鼠一窩是複數，不是針對陳菊一人的單數」，陳菊律師游琦俊則強調張琍敏將3000億債務和弊案混為一談，轉貼文章前未經合理查證，有誹謗的真實惡意，請法官依法量處適當之刑。法官定11月11日宣判。

法官5月、8月兩度開庭傳喚被告，張琍敏都以身在國外為由而未到庭，法官曾當庭表示「身在國外不是正當的不到庭理由」，要求雙方先行書面詢答；游琦俊並於8月當庭建議法官考量拘提2度無故不到庭的張琍敏，今天她終於返國出庭，她說這次回台灣要待3個月直到投票結束，她要幫韓國瑜助選；數名韓粉也到庭旁聽，並在庭外高舉「嚴查弊案、債留子孫」、「言論自由、伸張正義」標語相挺。

68歲張琍敏主張自己無罪，答辯稱陳菊擔任高雄市長12年，其執政團隊的操守與執政能力是可受公評的事，她在貼文前就看到很多關於陳菊與高雄市府團隊弊案的新聞或評論，收到妹妹用LINE傳給她的文章後，她才一字未改就貼在自己臉書，她未加油添醋或杜撰，自認是基於善意對於公共事務發表合理評論。

張琍敏強調，她深信言論自由是台灣民主的根基，她捍衛的言論自由是民進黨多年來主張的基本價值，她相信法官會保障她的權益，政治人物理應有接受批評的雅量，而不是對手無寸鐵的人民進行司法追殺。

張琍敏4月初在個人臉書上表示：「因為高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩，所以新潮流一直發動文宣，煽動韓國瑜選總統，調虎離山，然後老鼠群起攻之」，她認為這些是民進黨的死穴，韓國瑜不選總統就是要牢牢抓住弱點重重的高雄，就如孫子兵法的圍魏救趙之計，「看好未來民進黨逐步被消滅在地球上」。

游琦俊論告時指出，張琍敏提出9篇報導與網路文章為證據，但大多是指「高市府欠債3000億」，或是指其他弊案，但沒有一件是指「3000億弊案」，就連慶富案也沒有高市府公務員涉案，張琍敏卻對網路轉傳的文章深信不疑，未經合理查證就在臉書發布不實訊息，故意將債務與弊案兩者混為一談，有誹謗陳菊的實質惡意，請法官依法量刑。

張琍敏的律師馬在勤反駁，張琍敏沒有司法調查權，「她如果查得3000億弊案，檢察官就可以放假了」，先前慶富案詐貸幾百億，高雄市官方的高雄銀行也受害，先前也還有涉貪被判11年定讞、逃亡被通緝的官員趙嘉保，因此，張琍敏文章中所稱「蛇鼠一窩」是複數，是泛指高雄市政府團隊藏污納垢，張希望韓國瑜市府執政後能把前朝的弊端挖出來，不能割裂文章的前後文文意，只看前半段就告人。

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