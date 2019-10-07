清海無上師事業遍布全球 來台宣講5天進帳上億

2019-10-07 17:41

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕68歲的清海無上師本名張蘭君，為越南僑民，1985年創結合基督教、佛教、猶太教立新興宗教「觀音法門」，常以華麗服飾、濃妝豔抹造型亮相，以倡導護生環保為宗旨，還經營全球全素食連鎖餐廳、創立無上師電視台、自創服飾與珠寶品牌，但也因獨特作風引發許多爭議。

被信眾視為世界級的慈善家、藝術家與心靈導師的清海無上師，本身持英國護照，常旅居德、法；雖學歷僅高中，但能以流暢中、英文對國內外信徒宣講，而所創觀音法門也在短時間內於世界各地開枝散葉，亞洲、歐美地區約30幾國都設有組織，

清海無上師最初皈依佛門，但後又融合基督教、猶太教、印度教、伊斯蘭教等元素，認為人們可透過修行與神靈直接溝通，甚至自稱為耶穌、佛祖、穆罕默德的繼承人。

近來她主張「吃素、環保、救地球」，希望減緩全球暖化，被信眾視為生態人道主義者，所有信徒也須茹素，而她也經營跨國連鎖素食餐廳，全球分店多達200多家。

清海無上師每每皆以華麗、色彩鮮艷、濃妝艷抹造型亮相，還自行設計的服飾品牌「天衣」，每件動輒萬元起跳，精品珠寶品牌「天飾」也要價昂貴，她曾強調自己不接受信徒奉養，而是大方坦承靠做生意自給自足。

但清海無上師過去也曾遭控藉由社會關懷大肆斂財、涉及逃稅和詐欺案件，於1996年倉促離台，鋒頭過後再回台人氣依然不減，曾在苗栗縣西湖鄉道場舉辦春節法會，短短5天就進帳破億，吸金功力令人咋舌。

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