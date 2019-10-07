反擊！經紀糾紛延燒 UP直播主「媁哥」控嚴世兄弟誹謗

2019-10-07 16:00

〔記者錢利忠／台北報導〕UP直播主「媁哥」黃媁媁與東家有糾紛，遭控在網路上發布自己的猥褻照，還招攬未成年人性交易，涉犯妨害風化、兒少性剝削等罪；不過台北地檢署認定罪嫌不足，上週將黃女不起訴；黃女也對經紀公司發動反擊，今天下午委請律師反控經紀公司嚴世兄弟誹謗。

此外，除了「媁哥」委任律師控告嚴世兄弟之外，另一名號稱「公館楊丞琳」的直播主「Liccy立值」，今天下午也出面，聲淚俱下地稱遭嚴世兄弟積欠薪水4萬元。

黃女有著身高161公分、體重45公斤、三圍32D、22、35的好身材，常在臉書、IG等社群平台上，發表各種露乳溝、臀部等惹火照片無數，吸引40萬名粉絲追蹤，就連雜誌「FHM男人幫」都曾介紹過她。

黃女委任律師黃泓勝表示，「媁哥」去年9月在IG上張貼自己在捷克論壇被盜圖的限時動態，經紀公司（嚴世兄弟）竟然擷取部分內容，在5個月後指控「媁哥」招攬未成年人進行性交易，甚至栽贓捷克論壇的文章是「媁哥」所張貼，「媁哥」IG有40萬名粉絲、直播動輒千名觀眾，如果發布猥褻照或招攬未成年人進行性交易，早就被報警、檢舉，經紀公司根本捏造事實誣告。

黃泓勝指出，本月4日，「媁哥」獲北檢不起訴，IG自動備份的完整限時動態內容，也早於8月間的民事訴訟中提供給經紀公司，經紀公司輸了不認帳，還硬凹，竟然在10月5日再召開記者會，不實指控「媁哥」發布猥褻照、招攬未成年人進行性交易，如果經紀公司認為「媁哥」的直播內容有問題，要不要把錢吐還給UP直播公司？經紀公司一方面從UP直播拿到「媁哥」的直播收入，另一方面卻不給「媁哥」直播收入，根本就是因為「媁哥」當時不續簽經紀約，經紀公司就惡意中傷、濫行提出訴訟。

經紀公司嚴世兄弟提告則指出，黃女曾在IG上抱怨與經紀公司簽署不平等條約，指自己「上了賊船」，有時直播時還會拿棒狀物塞入口中，模仿口交的動作，另還在網路論壇上找未成年者進行性交易，不僅侵害經紀公司商譽，涉犯妨害名譽，還另觸犯公然猥褻、兒少性剝削罪。

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