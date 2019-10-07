只會high、是流行 驗尿也驗不出來…警反毒戳謊言

2019-10-07 14:31

〔記者李容萍／桃園報導〕毒品是青春的敵人，更是與魔鬼的交易！新興毒品變裝多，桃園警方今年1至9月查獲初次施用各級毒品人數（即新生毒品人口）達2122人，較去年同期2180人，下降58人，比較新生毒品人口中，18歲以下青少年共21人，較去年同期26人，下降5人。其中，施用新興毒品案件有471件，較去年同期511件，也下降40件。

市警局刑警大隊加強新生毒品人口與新興毒品案件防制，配合「藥不藥一念間」反毒行動博物館巡迴特展進駐桃園農博基地，展示新興毒品擬真盒，以戳破新興毒品和販毒者慣用對於青少年造成的吸毒迷思！

刑警大隊大隊長邱紹洲表示，新興毒品多以繽紛花俏的包裝吸引青少年，這些不斷推陳出新的新興毒品多以飲料（如咖啡包、奶茶包、果汁包等）及休閒食品或零食（如果凍、梅子粉、糖果等）等方式偽裝，容易吸引青少年好奇初次使用，配合藥頭或同儕間的行銷話術如「只是會high的咖啡及茶」，「是流行不是吸毒」及「警察驗尿也驗不出來」等，導致新興毒品的使用人數快速增加，藉由所搜集的新興毒品展示，藉此讓青少年月解毒品資訊，避免因誤買或誤用而觸法成癮。

邱紹洲提到，新興毒品的包裝及使用方式異於傳統的靜脈注射及吸食方式，立即的傷害感受降低致使初次使用者降低警覺心，且易於公開場所（如夜店、音樂季等）或半公開場所（如KTV 包廂、私人派對等）使用，加上新興毒品多為混合型態，多以卡西酮類毒品混摻其他毒品，讓使用者感受到「每次使用的感覺都不一樣」的新奇與期待感，警方為有效打擊新興毒品犯罪，將潛藏的吸食人口挖掘出來，針對毒品現行犯尿液辦理新興毒品（俗稱一粒眠的硝甲西泮、硝西泮、4-甲基甲基卡西酮共3種）尿液擴充檢驗。

反毒行動博物館巡迴特展展出新興毒品擬真盒、毒駕動感體驗平台，設置臉部模擬器，只要站在鏡頭前，畫面就會呈現自己施用毒品後，皮膚鬆弛、眼窩凹陷等狀態，作為警惕民眾施用毒品產生的後果，傳遞反毒觀念，即日起配合農博展至27日。

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