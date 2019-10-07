涉收賄替建商關說 新北議員陳科名延押2個月

2019-10-07 13:34

〔記者王定傳／新北報導〕民進黨新北市4連霸市議員陳科名被控以「刪預算」為威脅，向新北市政府工務局及城鄉局施壓，助建商加速取得建照，換取入股的工程公司取得建商土方清運等工程利益，或直接向建商索賄，共收賄1700多萬被起訴，他日前委由律師聲請交保，新北地院不准裁定繼續延押2個月。

檢方調查，業者蔡怡辰名下有土方清運工程及玄關門製造公司，知道不少建商會透過民代關切、催促，以提早取得建築執照、使用執照，好減輕銀行貸款壓力。

2012年間，蔡怡辰邀陳科名入股公司，希望藉此增加公司承攬建商下包工程機會，陳遂借妻名義投資入股15％，另還匿名入股20％，雙方協議，只要建商透過陳發包工程給蔡，土方清運工程陳每立方米可拿20元至50元，玄關門工程可拿工程總價的3％，做為陳的「勞務費」。

2013年至2017年間，陳科名被控受新潤等7家建商與營造商請託，向核發建築執照、使用執照的工務局、城鄉局施壓，要求加速核發，甚至在板橋一處建案建照審查協調會中，陳還表明自己有投資該建案，要承辦單位限期完成審查，否則將刪減單位預算。

檢方調查，陳科名助建商取得建照後，陳再要求建商將土方清運等工程交由蔡男公司，連續壁泥漿清運工程則交由其舊識遺孀、好友等指定廠商承包，建商明知陳指定廠商承攬報價高於其他同業，仍允諾。陳以此迂迴變相方式，索取「服務費」1200多萬；建商如拒絕讓陳承攬工程，陳則直接向建商索賄共440萬元。

陳因此被起訴，他的律師日前向法院聲請交保，不過，合議庭認為，陳科名涉違反貪污治罪條例嫌疑重大，被控的犯罪所得高達1717萬，名下有諸多不動產，所犯是最輕本刑7年以上重罪，有逃亡可能，且他與共犯所述尚有歧異，亦有串證可能。

合議庭考量陳科名以議員職務身分，深切介入新北市政府所屬局處審查建商申請建案的執照核發等行政事項，再透過有投資關係的指定廠商，向該等建商承包工程後，收取賄賂或不正利益，所涉犯罪事實繁多、情節頗深，不法所得甚鉅，危害社會及公共利益程度非輕，況法院現已積極排定審理期日，為確保後續審判程序得以順利進行，自有羈押必要。

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