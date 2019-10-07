越女追男警「抱大腿」讓2男落跑 被控妨害公務送辦

2019-10-07 13:32

〔記者花孟璟／花蓮報導〕為阻止巡邏警追人，花蓮一名阮姓越南外配竟追著警察跑，還從後方抱住警察大腿導致警員受傷，被依妨害公務、傷害送辦！

花蓮鳳林警分局光復分駐所警員劉朝榕、翁玄志昨傍晚沿台九線往南巡邏，在接近大興的台九線254公里處，發現一輛深色廂型車不斷往慢車道靠，行跡可疑，被巡邏車攔下，駕駛阮姓越南女子下車接受警方盤查。

說時遲那時快，車上突然有3名男子趁警不注意開車門落跑，有2人往省道西邊的鐵軌架高路堤逃跑，2巡邏警立刻追上前，阮女見狀竟追警察，並從後方抱住其中1名翁姓員警腿部，導致翁跌倒且小腿、手臂多處擦傷，2名男子則脫逃；另1名男子往台九線省道往南跑，被警方追上，證實是一名25歲的越南移工，工作證已逾期，被送往移民署花蓮專勤隊等候遣返。

警方表示，越南籍阮女到警局偵訊，拒絕透露跑掉的2名男子身分，統統推說「不知道、不清楚」，讓警方很傷腦筋。警方呼籲，民間僱用外籍移工應依法申請，勿僱用逾期、逃跑的非法移工，以免違反就業服務法等規定。

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