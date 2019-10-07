韓粉恐嚇燒「釣客食堂」 店家回嗆：什麼人養什麼狗

2019-10-07 14:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕「釣客食堂」臉書專頁近日遭韓粉威脅，批評「一無是處的破店，明年幫你燒了」，高市警方查出網友Ryan Yan以臉書Messager私訊留言，雖沒有公然侮辱，但已涉及恐嚇，鼓山分局已受理報案，查出網友Ryan Yan是假帳號，食堂對韓粉不再「愛與包容」，在粉專po圖嗆韓粉「去年是神話，今年成笑話」！

「釣客食堂」對網路霸凌、恐嚇的韓粉，已經忍無可忍，向高市警方提告，沒想到該名韓粉竟飆髒話回「嚇死我了，我戶籍地沒人，希望你送得到」，公然挑釁警方辦案能力，業者也有骨氣地回嗆「韓總管一管啦～真是什麼人養什麼狗」、「我真的不知道你韓粉水準如此而已，不是侮辱就是恐嚇」。

業者得知警察偵辦又是假帳號，在粉專上留言「叫小賀一點可以嗎？直接面對怕什麼？」業者也反問市長韓國瑜「請問一下你心中最軟的那一塊是放任恐嚇侮辱的嗎」？

警方指出，署名Ryan Yan網友Messager私訊「釣客食堂」粉專，嗆「你的破店就是一無是處了」、「等明年幫你燒了」等內容，甚至罵店家三字經，餐廳女老闆的兒子，憤而將對話轉貼到「釣客食堂」粉專上，鼓山警方今證實已正式受理報案，據了解，帳號Ryan Yan的網友，是將恐嚇字句私訊給老闆之子，留言內容涉及恐嚇，目前持續偵辦中。

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