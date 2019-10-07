女大生打工遭同事性侵 母：女兒凌晨常說「很害怕」

2019-10-07 13:23

〔記者楊國文／台北報導〕新竹市一家中小企業李姓男職員，竟在同事聚餐後趁打工的19歲女大生酒醉之際，將她猥褻並以手指性侵得逞。女大生遭性侵後身心受創，母親也自責甚深，作證表示女兒時常凌晨二、三點說「我很害怕」，痛苦不堪，李日前被依乘機性交罪判刑3年2月定讞；高等法院今判李必須賠償女大生50萬元確定。

女大生小穎（化名）因到新竹市一家中小企業打工，認識23歲且未婚的李男和多位同事，並於前年9月9日晚9時，在該公司員工餐廳內一同飲酒聊天。當晚11時，一行人又一同前往李男公司宿舍房間內續攤飲酒，小穎因不勝酒力，而在該宿舍房間床上休息。

10日凌晨零時，其他同事陸續離開李男宿舍房間後，李見四下無人，竟起淫念，他先查看確認小穎酒醉意識不清，以手伸入她的胸罩內撫摸乳房，又脫下她的外褲及內褲，撫摸其私處，接著將她指侵得逞。

案發時小穎醉到不醒人事，直到凌晨五時才酒醒，發現衣衫不整才知道遭李性侵，立即逃離李男宿舍房間，向同事好友求救並報警提告，並求償200萬元。

李男應訊時，一開始僅承認猥褻小穎，不承認趁她酒醉時指侵，但法院審理時，坦承另涉乘機性交罪，但請求減刑。最高法院日前依乘機性交罪判他3年2月徒刑定讞。

民事部份，高院指出，小穎的兩位要好同事證稱，小穎案發後不斷哭泣，非常緊張、害怕，其母出庭證稱，事發後，女兒時常凌晨二、三點會LINE說「我很害怕」，心理創傷一直無法平復，綜合考量後，今判李應賠償小穎50萬元確定。

示意圖

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