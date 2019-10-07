首次出征吉隆坡野地救護比賽 桃園市勇奪國際組冠軍

2019-10-07 12:47

［記者鄭淑婷／桃園報導］「2019 PARAMEDIC ASIA吉隆坡野地救護比賽」首次開放國際組報名，桃園市政府消防局消防人員自費組團前往馬來西亞參賽，與來自新加坡、泰國、馬來西亞等國的隊伍同台競技，不負眾望拿下國際組冠軍，更獲得主辦單位邀請，與馬來西亞國內組前3名一同切磋緊急救護技術與流程，此次賽事台灣僅有桃園市報名參賽。

桃園市消防局參賽成員，包括領隊的三民消防分隊楊尚樵，及三民分隊黃思婕、第一搜救救助分隊黃國維及曾於桃園分隊、一搜救助分隊服務的林怡妏（現於南投縣政府消防局服務），參賽成員說，得知賽事首次開放國際組報名後就積極備戰，希望將自身所學帶到國際舞台，也與其他國家切磋、觀摩救護技巧。

比賽內容包括毒蛇咬傷、斷肢緊急處置、渡河、險惡環境處置、野外生存知識、急造擔架、搬運病患通過各種險境等各項救護專業，選手需在有限時間及資源下，精準做出判斷及處置，再再考驗選手的專注力及專業程度，而各種險惡困難的環境，更是對選手體力的一大負荷。

領隊楊尚樵表示，野地救護專業在台灣大多為救護及救助雙方合作，在各種險惡環境中，會搭配各式繩索及救助、救護器材，但在比賽中因資源限制，更加考驗選手本質學能的理解，才能找替代性方式與工具來達到防護、救助及救護等目的。

消防局表示，近來桃園市消防各項訓練、器材資源都大幅精進，同仁也自發性透過參與國際比賽，驗證所學及展現自身專業並屢獲佳績，「他山之石，可以攻錯」，期許更多同仁勇於參加各項專業活動，與來自各地的好手切磋。

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