跑到鞋子都掉了還攀熟 警上銬神回：知道難看還搞這套

2019-10-07 13:06

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名毒品通緝犯今天上午駕駛友人BMW外出，路上遇到保大巡邏車因心虛加速逃逸，結果自撞民宅騎樓柱子後棄車逃竄，警方沿後追趕約200公尺強勢將他壓制在地上銬時，他忍不住直抱怨，「又不是不認識，這樣難看啦」，警方則神回怒斥，「認識還搞這套，要怪誰」。

台中市警局保安大隊第一中隊小隊長洪聰華、警員周學瞬，今天上午8點多巡經南屯區公益路二段358號前，發現一輛白色BMW自小客併排違停，周員下車準備勸離時，39歲的滕姓駕駛先是假裝配合接著加踩油門逃逸，洪員見狀立即鳴警笛追逐示意停車，未料自小客隨即失控竟直接撞上路旁騎樓柱子。

因撞擊力道猛烈，車內安全氣囊全數爆開也導致滕男右手輕微擦傷，但他忍痛下車後立即棄車拔腿狂奔，洪員也沿後邊追趕邊高喊「不要跑，再跑就開槍」，並要民眾「幫忙抓一下」，雙方就這樣追逐了約200公尺，跑到鞋子都掉了的滕男最後在一棟大樓騎樓跌倒，被趕到的洪員一把制伏並上銬逮捕。

滕男忍不住直抱怨，「又不是不認識，這樣難看啦」，洪員則神回怒斥，「有認識好好講，幹嘛搞成這樣，好好一輛車也撞壞」並帶回隊部偵辦，整個過程也被直擊民眾拍下說，波麗士真辛苦。

警方除在自小客車內查出一包K他命毒品，同時查出滕男因毒品案遭通緝，他在警訊中供稱，向友人借車外出辦事，因車內攜毒又被通緝，看到警車才心虛逃竄；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦並解送歸案。

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