鯉魚潭風景區開發弊案 內政部前都計委員李威儀確定判刑12年

2019-10-07 12:45

〔記者張文川／台北報導〕12年前爆發的花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭風景區的「綠湖國際大飯店」開發弊案，業者王桂霜為讓計畫案順利進行，以250萬元行賄時任內政部都市計畫委員會委員李威儀與其學生藍秀琪；經法院12年審理，2017年12月花蓮高分院更三審判李威儀12年徒刑、藍秀琪9年，皆褫奪公權6年，王桂霜1年9月、褫奪公權1年；最高法院日前駁回上訴，全案全部定讞。

此開發計畫在花蓮縣都市計畫委員會審查時，曾5度闖關未過，1999年起死回生，業者雙聯投資實業公司董事長王桂霜，申請將鯉魚潭的22公頃公園等用地，變更為旅館用地與停車場，隔年8月花蓮縣政府通過變更計畫案，函送內政部都市計畫委員會審議。

都委會專案小組赴現場勘查後，前3次專案會議都明確表達反對之意，強烈質疑公園綠地面積只占6.4%，未達10%的最低法定下限，更何況是風景特定區，認為不宜輕率將綠地變更為建地。

王桂霜為求解套，透過花蓮縣政府承辦技士居中介紹，與負責審查此案的的時任內政部都委會專案小組召集人、台科大建築系副教授李威儀搭上線，相約在第4次專案會議的前1天，於台北市西華飯店碰面。

李威儀在西華當面向王桂霜提議，可利用他的碩士在職專班學生藍秀琪當「白手套」，由藍秀琪開設的公司來負責規劃開發計畫書，李向王索賄250萬元，分3期付清。李與藍虛構「綠湖觀光飯店規劃案」，試圖以規劃設計費的名義讓賄款合法化，李並教唆都委會2名承辦人登載不實資料，企圖矇混過關。

幾經運作，李威儀趕在他的委員任期屆滿之前，於2001年5月、6月連開最後2次專案小組會議，做成「尊重花蓮縣府意見，建議本案原則同意變更」的審查意見，送內政部審議，並在卸任後列席委員會報告，企圖說服與會人士支持。

調查局東機站事後獲報，報告花蓮地檢署指揮偵辦，2007年起訴李威儀等人。案經法院審理12年，李威儀等人一度獲判無罪，但被撤銷發回，更三審依違背職務收賄罪，判李、藍各12年、9年徒刑，王桂霜以行賄罪判刑1年9月。最高法院認定更三審判決沒有違誤，駁回上訴確定。

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