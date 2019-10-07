PO文毀謗未來嫂子「比女鬼還醜」 女子判罰8千元

2019-10-07 12:06

〔記者吳昇儒／基隆報導〕「假掰女，這輩子不可能叫妳大嫂啦…髒東西」基隆一名王姓女子聽聞哥哥與其劉姓女友論及婚嫁，去年5月20日在臉書及LINE上面PO文毀謗劉女。劉女對王女提告後，她反而變本加厲，繼續留言攻擊，不只罵劉女深海大黑鮑，還批評劉比鬼片的女鬼還醜。基隆地方法院近日審結，依觸犯公然侮辱罪，判罰王女8千元，得易服勞役8天。

檢方調查，王女於去年5月20日晚間透過臉書向劉女表示，不滿她和哥哥急欲談論婚事；劉女回傳訊息駁斥後，反引起王女不滿，分別臉書及LINE留言板上面，貼出毀謗劉女的字句，甚至直接罵髒話、三字經，更揚言不會叫劉女大嫂。劉女憤而提出告訴，王女收到傳票，更在網路上多次留言攻擊對方，被劉女一一蒐證。

檢察官偵訊時，王女承認有PO文，但否認是針對劉女，還宣稱自己有憂鬱症，只是在發洩情緒；王男也出庭作證確實有與劉女論及婚嫁。劉女則向檢察官提供蒐證的對話紀錄與王女PO文侮辱的內容佐證，證明自己遭到王女言語攻擊。檢察官訊後，依法將王女起訴。

法官調閱王女的就醫資料，證明她確實罹有憂鬱症，但辨識能力僅較正常人低一點，並非顯著降低，不適用於減刑；雙方本來已經調解完成，但王女卻又在臉書上PO文攻擊，導致告訴人決定不撤銷告訴也不願和解，難認王女是誠心悔過。法官考量王女在審理時承認犯行，且念及她行為時的辨識行為能力還是叫一般正常人減低，判罰王女8千元，得易服勞役。

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