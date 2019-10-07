靈骨塔商人遭擄驚魂11小時失財1400萬 警逮9嫌4禁見

2019-10-07 12:18

〔記者王冠仁／台北報導〕對外自稱是四海幫堂主31歲李姓男子，本身從事靈骨塔買賣但生意不好，日前他聽聞鄭姓靈骨塔商人經手一筆大買賣，他心生歹念，以「談生意」為由跑到鄭辦公室，率小弟將他擄走11小時，並要他付1300萬元贖金，還逼他簽下1500萬元本票。警方獲報追查，日前循線逮捕李與8名小弟，成功瓦解其犯罪集團。

警方指出，李姓男子並非幫派分子，但他對外自稱是四海幫海湖堂堂主，疑似想藉由名號來「威嚇」被害人。他日前發現「同行」鄭姓商人，經手了一筆靈骨塔大買賣，獲利不少，他今年7月間，率小弟以「洽談生意」為由，持棍棒槍械跑到鄭的辦公室，要將他擄走。

當時鄭獨自一人面對李等凶神惡煞，他擔心遭遇不測，從辦公室金庫內拿出860萬元交給李，但李等人仍將鄭押走；鄭先被押到內湖陽光街一處停車場，隨後又被押往汐止一家汽車旅館。

李食髓知味，要鄭以「急需償還賭債」為由向親友借錢，鄭的親友與家人再籌出540萬元，拿到鄭的公司交給李的小弟，鄭還被李逼迫簽下3張5百萬元、共1500萬元本票後，直到隔天9點才被釋放，被擄長達11小時。

警方獲報後組成專案小組追查，赫然發現李等人在今年2月，也以同樣手法犯下擄人案，當時李鎖定一名被害人，將他蒙眼、綑綁強押到山區毆打，逼被害人交出住處鑰匙與財物。

專案小組兵分多路，日前循線逮到李與8名小弟，查扣開山刀、彈簧刀、辣椒噴霧罐、道具槍及鋁棒等物，並將他們依恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪送辦，其中李等4人遭收押禁見。

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