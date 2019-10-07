兩度在捷運站自慰噴精毀女性衣物 男性衝動代價不小！

2019-10-07 11:30

〔記者黃建華／高雄報導〕陳姓男子兩度在高雄的捷運站內，尾隨陌生女子，掏出下體自慰，並將精液噴灑在被害女子的黑色絲襪，2名被害女子先後報警提告，高雄地院一審依涉犯2起毀損他人物品罪，判陳男應執行有期徒刑4月，如易科罰金需繳12萬元。可上訴。

檢方起訴指出，陳姓男子涉嫌在2014年1 月1 日、2015 年1 月28日，在高雄捷運R11 「高雄車站」站，尾隨不認識的A 女、B 女，趁對方走上手扶梯，尾隨在後，並從長褲內掏出下體，以外套或包包遮掩自慰後，分別噴射精液汙損A 女穿著之黑色絲襪、B 女穿著的黑色長褲，致2女的絲襪及長褲均不堪使用。

經被害2女分別報警提告，查知陳男涉案，經檢方起訴。

法院審理認為，陳男為滿足私慾，二度於捷運站，隨機在女性行人後方自慰並潑灑精液，毀損女性衣物，對他人財產權欠缺尊重。且被害女子於偵查中表示，她目前搭捷運也會害怕，會跟人保持距離等語。顯見被告陳男之行為對被害人造成實質、心理上難以抹滅之傷害，且嚴重危害社會治安，其所為情節非輕。

不過，法官考量被告坦承犯行，案發後已因性衝動控制問題至醫院就醫，且有意與被害人調解，但被害人均無調解意願，故未達成和解之情狀。依涉犯2起毀損他人物品罪判處他應執行有期徒刑4月，如易科罰金以1千元折算1日。可上訴。

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