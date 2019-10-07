偽造航行日誌向北韓交易 前高院法官父子遭訴

2019-10-07 11:39

〔記者黃捷／台北報導〕前高等法院法官江國華與兒子江衡，被控利用家族企業向北韓交易無煙媒轉賣，台北地檢署今偵結，認定全案不構成資恐防制法，但為隱瞞與北韓交易，偽造航行日誌、提單及發票，仍依偽造有價證券、偽造文書、違反商業會計法等罪起訴江氏父子等4人。

檢方調查，江國華擔任黑航律控投資控股等公司負責人，江衡則是律崗聯合企業的負責人，父子倆涉嫌於2017年間，無視聯合國安理會對北韓制裁的禁令，透過中國人士所租用的2艘貨輪，從北韓南浦港載送4萬多噸、價值約200多萬美元的無煙媒。

父子倆為掩人耳目，除購入俄羅斯媒炭產地證明書魚目混珠，還偽造航行日誌，將無煙媒運至越南錦普港外海卸貨，偽裝成越南媒轉售牟利。

檢調去年1月兵分7路搜索涉案公司及江氏父子等人，一度對江衡聲押禁見獲准，江國華則因稱病住院，檢方訊後諭令100萬元交保並限制住居。

檢方歷經1年多調查，確認與江氏父子交易四北韓國營企業，並不在聯合國制裁名單內，因此不構成資恐防制法，但認定其偽造有價證券、偽造文書、違反商業會計法等罪嫌，今仍將父子倆起訴。

江國華畢業於台大法律系，司法官21期結業，歷任台北地院、高雄高分院及高院法官兼書記官長，他擔任高院法官期間，曾審理蘇建和等3死囚案再審，並判3人無罪且當庭釋放而聲名大噪。

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