張淑晶「又放鴿子」不到庭！高院考慮拘提

2019-10-07 11:03

〔記者楊國文／台北報導〕女房東張淑晶被控2013年起出租新北市多處套房，卻制定不合理條約坑殺房客，新北地院已依詐欺等罪判8年2月徒刑，高院審理中；今年4月，新北地院再針對第二波受害者，依14個誣告罪判張女5年6月徒刑，張女不服上訴，但高院日前開庭她卻無理由拒不到庭，面臨被拘提，今再開庭傳張女，張女一早打電話給高院，指「突然」發現「衝庭」，不克出庭，高院要求張女呈報具體事由，做為是否合理請假、有無必要拘提她的依據。

今上午10時開庭前，張淑晶臨時打電話給承辦法官的書記官，聲稱今上午也有其他司法案件必須出庭，因此今無法到高院出庭，但她未說明和哪一件民、刑案衝庭。

今10時開庭時，受命法官莊明彰依法點呼張淑晶，但張一直未到庭，律師也未出庭，形如再度對高院、高檢署公訴檢察官「放鴿子」。

法官指出，雖張女在開庭前打電話請假，但無法確定是否合法請假，已要求張女具狀說明不到庭原因和提出證明，再考量是否算合法請假、有無連續不到庭的事由，做為有無必要拘提她出庭的參考。

新北地院今年4月判決指出，49歲的張淑晶和房客在簽約時，以各種話術誆稱，連帶保證人只是聯絡人，誘騙房客簽下親友姓名，產生糾紛後，明知親友不知情，再誣告他們也是詐欺、毀損共犯，須負連帶責任，因張女觸犯誣告罪事證明確，判她5年6月徒刑。

上月23日，張女拒不出庭，高院庭後下達通牒，要求她今日上午10時必須出庭，否則不排除拘提她到庭。當天，受害女房客陳女受訪說，她和室友發現沙發破舊卻不能退訂金、洗澡時排水孔會堵塞、疑被「偷電」導致電費超級貴，連馬桶糞便也無法沖掉，此4件事覺得很倒楣，上網告知輔大學弟妹示警，卻被張女告妨害名譽，真的「很衰」，她才告張女誣告。

另一位鄭姓女受害人庭後才趕到，她表示，她於2014年向張淑晶租住板橋套房，預繳押金、一個月房租等費用共3萬8千元，因為套房太小未入住，她因房間都沒住到，要和張女解約時，因張女提出解約條件嚴格，讓她拿不回預繳金額，「我租房子多年，沒看過這種房東」、「很倒楣」。

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