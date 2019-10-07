矯正署：連千毅在押看電視合法申購 雄檢2檢座前往了解

2019-10-07 10:09

〔記者黃建華／高雄報導〕收押禁見的直播主連千毅，前天遭媒體披露在看守所內透過看掌上型電視得知後續案情一事，法務部矯正署雖澄清法官羈押票上「未註記不能看電視，連申購電視都依照規定。」不過，高雄地檢署今天上午仍指派主任檢察官陳永章、羅水郎等2位檢察官前往高雄看守所了解相關狀況。

高雄地檢署上午雖指派2位檢座前往高雄看守所。不過，在矯正署公開澄清「連申購掌上型電視機是依照規定申購」後，雄檢對於媒體訊問此事則表示，「此部分屬矯正署相關機關權限，經協調宜由矯正相關機關進行說明。」

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