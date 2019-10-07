獨家》2潛客失蹤還營業接客潛水？業者挨轟回應了...

2019-10-07 09:04

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獨家》「請幫我們親人回來！」墾丁失蹤潛客家屬懸賞百萬

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁貓鼻頭潛水失蹤案進入第5天，雖已超過黃金搜救的72小時，海巡及威鯨救難協會等搜救志工仍持續在海上搜尋，兩名失蹤者家屬焦急，昨獨家接受本報專訪，痛批出事的「深度潛水」，除了一度要等待搜救的家屬搬離潛店，甚至還正常營業接客，潛客疑似都不知潛店剛出意外，指業者態度麻木到令人髮指。對於家屬指控，教練楊政佳強調體恤家屬心情不多回應，他出院後持續在海上找人，生活還是要過下去。

「爸爸是從這邊走出去的，我就是要在這等他回來」，失蹤黃姓潛客女兒談到潛店態度一度哽咽，她表示，業者事發後整個態度麻木、事不關己，「深度潛水」事發後不僅沒有聯繫窗口，還希望他們兩家家屬搬離潛店，只因為後面還有人預約潛水，毫無同理心真的令人憤怒又難過。

另名失蹤邱姓中國潛客父親同樣難掩悲痛，他搖頭表示「兩個學員身上沒有手電筒及福利袋，業者還說台灣沒有這樣的規定！」邱爸爸說，他與孩子到世界各地潛水，從未看到對潛水安全要求如此鬆散的，希望有關單位要好好整頓，別讓悲劇一再發生。

家屬邱爸爸及黃小姐也質疑，這幾天訪查了載客的船長、潛水同業及醫院等單位，發現楊姓教練疑似患有重大疾病，自身能力難以評估狀況下，卻還帶客到業界認為相當危險的貓鼻頭海域潛水，將學員置身於危險之中，這讓家屬不能接受，希望檢調單位能儘快介入調查。

對於家屬諸多指控，楊政佳透過電話回應指出，他獲救後住院兩天，店內員工可能不明狀況，處理上難周全，他出院後除了今天將到地檢署，每天都投入海上搜救；也準備房間給等待的兩家家屬，但對於家屬其他協助友人，確實無法提供那麼多房間，他強調「我會負起全部責任，生活還是得過下去」，面對接下來的雙十國慶連假，還是得繼續做潛水生意維持生計。

對於身體狀況及裝備的疑問，楊政佳也強調，「確實罹患肝癌，業界都知道」，但完全不影響他這幾年的教學品質，至於「手電筒及浮力袋」都是個人安全配備，台灣任何潛店都不是出租時標準配備，但目前都體恤家屬心情，全力找到失蹤者為首要任務。

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