與人妻「車震」遭現逮 軍校生竟辯裸下體各自…

2019-10-06 23:52

〔記者王俊忠／台南報導〕就讀空軍學院的一名蘇姓軍校生遭控訴於2018年6月30日上午在南市1處加油站內，與林姓人妻在1輛小客車內發生性關係，遭林女的丈夫當場「抓姦在車床」。蘇生被台南地院判刑2個月及須賠償28萬元給綠帽夫。蘇生為脫罪、還辯稱與林女在車後座各自自慰，並未發生性關係。

林女的陳姓丈夫控訴，蘇姓男子在案發時是就讀於空軍航空技術學院的軍人，明知林女是他妻子，竟與林女產生相姦犯意，於2018年6月30日上午10點半許，蘇男與林女搭乘1輛小客車到台南市某處加油站內，兩人在車子後座上車震、發生性關係，被他當場逮獲、「抓姦在車床」。

陳男拿出現場錄影影像佐證報警，經檢方起訴。刑事部分，台南地院依相姦罪判蘇男2個月徒刑、得易科罰金。

民事求償案一審開庭時，蘇男辯說，2018年3、4月間，林女打電話給他說在他家門口，他到家時見林女眼眶泛紅，林女說丈夫對她動手腳，已經有4次了，有2次還是在她懷孕的時候，當時他有打電話給軍校老師，老師建議林女回家。

蘇男表示，因為林女精神狀況不穩定，先讓林女睡他家，有跟老師報告此事，隔天林女就回去學校了，當時整班同學都知道陳男動手打妻子，他有建議林女請社會局協助並驗傷，但林女說驗傷要通知校方，所以放棄找社會局，後來她就跟林女走的比較親近，到案發時與林女認識不到1年。

蘇男還辯稱，當時他與林女兩人是坐在車後座，各自自慰，並無相姦行為。但陳男認為兩人在車內下半身全裸，根本有違常情，且蘇男還是就讀空軍學院的現役軍人，理應公正不阿、維護軍人榮譽，蘇竟不知自持、破壞其婚姻，造成他身心極大痛苦，要求償100萬元。

一審民事庭法官審認，蘇男所辯說詞只是在敘述事件背景，無從免去其侵權行為的成立與責任，考量雙方社會、經濟等條件，陳男收入經濟條件優於蘇男，判蘇男應賠償陳男28萬元，還可上訴。

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