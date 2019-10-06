花蓮東大門夜市攤位起火 即時撲滅幸未擴大

2019-10-06 20:58

首次上稿 20:09

更新時間 20:58

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣知名觀光夜市東大門，今晚傳出起火意外，一間專賣排骨酥的攤位，疑似排油煙機的油垢遇高熱起火，花蓮縣消防局派出四個分隊到場搶救，所幸夜市備有滅火器，加上消防隊迅速到場火勢即時控制，僅一攤受損，其餘十多攤則受到停電與煙燻影響，除受暫停營業的損失，沒有大礙。

花蓮縣消防局第一大隊長朱哲民說，消防局於今晚7時16分獲報，東大門夜市有攤商起火，滅火後現場查看疑似是排骨酥攤商內排油煙機冒煙，沒有看到明火，但排油煙管究竟怎麼擺放，是否有定期檢查等，還需要進一步釐清、調查，由於接下來就是國慶連假，花蓮縣長徐榛蔚也到現場關心。

現場因為火警，台電緊急斷電，約有15攤停電無法營業，知名的第一家烤肉攤等攤商只能趕緊退錢給客人。消防局指出，這已經是夜市近年第三起疑似排煙設備起火的意外，呼籲餐廳、攤商需每天清潔排油煙機，定期清除油垢與積碳，避免遇到高溫、高熱而引起火災，另外，使用木炭燒烤商品，離開後也需要確實熄滅火源，避免悶燒釀災。

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