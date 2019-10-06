來台5日犯4起竊盜案 2祕魯大盜羈押禁見

2019-10-06 20:24

〔記者陳慰慈／台北報導〕2名秘魯籍男子來台觀光，卻涉嫌在台北市五星級飯店及咖啡廳，趁民眾不備竊走隨身包包、相機等財物，有被害人甚至被偷走價值30萬元的單眼相機，2嫌昨欲出境時被航警攔下，台北地檢署訊後依涉犯竊盜罪聲押禁見，台北地院今傍晚裁准。

北院裁定理由指出，2嫌僅經法官訊問後，其中1位僅承認部分犯行，另1位大致均坦承犯罪，足證2嫌涉犯竊盜、加重竊盜罪嫌，犯罪嫌疑重大，加上2人均是外國人，在台無固定住居所，足認有逃亡、勾串共犯可能性；再者，2嫌自9月26日起至同月30日，短短5日內涉犯4起竊盜案，足證有反覆實施之虞，考量2嫌所涉犯行對於社會秩序、公共安全產生之危害，經依比例原則斟酌後，認定有羈押必要，裁定羈押禁見。

檢警調查，2嫌均以一人把風、一人下手方式作案，上月27日到台北市大安區復興南路一段某連鎖咖啡店，趁被害人邊吃東西邊滑手機分心時，偷走她掛在椅子上的包包，被害人直到要離去時才發現，損失2萬多元現金。

大安分局警方獲報後，立即成立專案小組投入偵辦，根據沿線監視器畫面，一路追到兩嫌在中正區投宿的膠囊旅館，確認為祕魯籍身分，當時他們已離開，為防止潛逃出境，警方立即通報境管，果然昨晨兩嫌欲出境時被航警局攔下，在他們身上起獲花用後剩下的2萬餘元贓款及2台價值30萬及6萬元的高級相機。

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