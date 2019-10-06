中鋼公司原料輸送帶竄火冒黑煙 大林蒲居民驚恐

2019-10-06 16:48

〔記者洪定宏／高雄報導〕中鋼公司原料輸送帶，今天下午突然起火冒出大量黑色濃煙，除了消防局調派人車救援外，鄰近的大林蒲居民也飽受黑煙驚嚇，到場拍照。

消防局表示，下午約2點23分獲報，派1輛消防車抵達中鋼公司支援，由工作人員引導前往，但火勢已撲滅，沒有出水，於3點52分返回，起火原因由中鋼調查。

中鋼指出，今日下午約1點半，廠內原料輸送帶不明原因自燃，冒出濃煙，公司消防車灌救，於下午約2點10分撲滅，無人受傷，生產未受影響，自燃起火原因有待調查。

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