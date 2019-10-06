男捷運車廂被規勸怒嗆：「狗在吠」判拘

2019-10-06 15:08

〔記者陳慰慈／台北報導〕田姓女子搭乘捷運淡水信義線，嫌鄰座的周男玩手機遊戲的音量太大聲，要對方轉小聲，周男不滿回嗆：「吠啊」、「狗在吠」、「狗的叫聲就是吠嘛」，田女不甘名譽受損提告，士林地院日前依公然侮辱罪，判處周男拘役10日，得易科罰金1萬元，可上訴。

田女指控，去年7月23日上午7時許，她搭乘捷運淡水信義線，在捷運淡水站往至竹圍站的途中，她請鄰座的周男將手機遊戲音量調小，周男覺得她干涉打擾他，稱口水噴到他，還質問「妳是男是女，女人應該溫柔閉嘴」，接著重複說她是「狗在吠」。

士林地院開庭時，周男辯稱，當天已按田女的要求將手機音量轉小，但田女還指他自私、沒公德心，他覺得對方咄咄逼人，用語刻薄，才會自言自語地說：「吠」，是田女沒聽清楚，追問他「吠是什麼意思」，他才會回：「狗的叫聲就是吠嘛」，強調並無針對田女。

法官認為，公然侮辱罪不以指名道姓對象為限，另勘驗田女手機錄音及捷運車廂監視器畫面後，發現自田女離開車廂前，2人均持續對話，周男也自承講「吠」的時候沒有面向田女，但之後有轉頭繼續對話，可見其所言是針對田女，加上周男出庭時，一開始辯稱因時間久遠，不記得當時是否有脫口說出「狗在吠」，後又改口否認說過，錄音沒錄到，顯見是卸責之詞，考量周男犯後態度不佳，迄今未向田女道歉達成和解，因此判處拘役10日。

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