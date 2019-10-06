失智翁「犛田」辨臉建功 暖心警請吃麵等家人

2019-10-06 15:09

［記者陳彥廷／屏東報導］東港分局新園所警員李昭慶、楊明志2人，到農田裡解救1名騎機車「犛田」的失智老翁，還帶返所請他享用熱呼呼泡麵，等待家人前來帶回，熱心舉動也獲得民眾的讚賞。

警員李昭慶、楊明志2人日前巡邏時，接獲民眾報案，指稱附近疑似有1名失智老人路倒臥在新園村往五房村方向附近的農田裡面，獲報後兩人立刻前往發現真有一位年長者頭戴安全帽卻側躺在田裡角落處難以動彈。

員警上前關心並檢視他的身體狀況，並將該老翁扶起，發現該老翁身體並無大礙，並詢問老翁是否有受傷，老翁連忙回說，「不要緊」、「有點口渴」，他自稱是因騎乘機車時，想橫越其他農田，卻不慎滑倒在田裡角落處無法動彈，員警於是先將該名老年人載返所休息。

員警先是礦泉水，還泡泡麵供其食用，並藉由M-Police的人臉辨識系統，查詢得知該男子為王姓老翁，已高齡87歲，但設籍卻是在數十公里外的鹽埔鄉，趕緊通知里港分局鹽埔分駐所幫忙連繫家人。

警方說，王翁家屬接獲通知後立刻前來本所認領，不過因為因為路程長達近1個小時，警方也不時向王翁噓寒問暖。

家屬向警方說，王翁目前居住在新園鄉，說要騎機車到附近溪埔的田裡灌溉巡視，但下午出門後卻一去不返，全家都著急外出尋找，卻遍尋不著，所幸警方尋獲通知，對警察的熱心與積極幫忙，表達肯定與讚譽，直說謝謝。

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