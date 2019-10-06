1歲半女童抽搐、嘴唇發黑 警鳴笛送醫救命

2019-10-06 14:23

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名1歲半女童，3日晚上突然出現全身抽搐、嘴唇發黑，疑似腸病毒重症前兆，家人嚇得趕緊送醫，半路上行經犁份派出所時，發現女童狀況變嚴重，擔心自行開車延誤就醫，趕緊入內哭求：「警察先生我女兒很嚴重，可以幫忙一下嗎？」警員陳冠霖、簡俊瑋見情況緊急，立刻請他們坐上警車，沿路鳴笛狂飆，4.1公里的路程，3分鐘就護送到醫院急救，所幸到院治療後恢復穩定平安出院，讓家屬非常感謝。

這名住在大肚的女童，3日晚餐後突然出現全身抽搐、嘴唇發黑，家人趕緊開車送醫，一路沿著遊園路想開到台灣大道後送往中港澄清醫院就醫，但女嬰途中情況變嚴重，家屬焦急萬分，剛好看到烏日分局犁份派出所，立刻抱著女嬰進到警局，媽媽哭喊：:「警察先生幫忙一下好不好，我女兒嘴唇發黑！」

執勤警員陳冠霖、簡俊瑋見情況危急，立刻要家屬抱著女嬰上警車，並鳴笛一路往醫院疾駛，途中女童在媽媽懷裡意識模糊哭鬧，媽媽焦急喊：「妹妹，趕快醒來」，員警詢問女童是否有什麼疾病？家人才說前幾天感染腸病毒，沒想到情況會突然變嚴重。

在員警開警車護送下，派出所到醫院全程約4.1公里，原本約需10多分鐘才能抵達，不過在警車一路鳴笛疾駛下，約3分鐘內就迅速送抵中港澄清醫院急診室，媽媽趕緊抱著女童下車請醫護人員協助，所幸女童在醫院急救下，狀況恢復穩定，並平安出院，家屬對於員警的及時幫助非常感謝。

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