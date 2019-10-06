離譜！連千毅收押禁見傳吃滷味看電視 檢︰震驚徹查

2019-10-06 14:25

〔記者黃建華、蘇福男／高雄報導〕收押禁見人犯依照被告處遇規定是不准收看電視、報紙的！離譜地是，昨卻有媒體報導聲稱「連千毅在押爽吃滷味還花3200元買掌上型電視機觀看」。對此，高雄地檢署深表震驚，究竟是媒體瞎掰，抑或真有其事？襄閱主任檢察官曾靖雅今天表示，「將請承辦檢察官進一步查證。」

高雄看守所截至目前為止尚未回應

檢方指出，如果真有其事，恐有圖利、瀆職的問題，會依法究責。如果沒有，也會請看守所方面澄清，以正視聽。高雄看守所方面則因為今天是休假日，傳出所方仍在請示尚未作出回應。

昨有媒體報導︰「連千毅遭檢方收押至今將近2周，但他在看守所中仍不改一貫的高調作風，花了3200元買掌上型電視，甚至邊看電視邊吃滷味，在牢裡過的生活相當愜意。」報導並指連「透過觀看電視新聞，得知檢警查扣他所販售的物品是假貨。」等內容。

由於收押禁見被告的處遇規定，包括收看電視、報紙、收音機都不得准許。

雄檢得知媒體相關報導，至為震驚、錯愕！檢方今天電話受訪表示，媒體相關報導內容是否屬實？尚待進一步查證。

襄閱主任檢察官曾靖雅表示，雄檢會請承辦檢察官向高雄看守所查證，如果真有其事，恐有圖利、瀆職的問題，將會依法究責，如果沒有，也會請看守所方面澄清，以正視聽。

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