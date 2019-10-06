法會延誤致陣頭鬥毆 八德警：通通送辦

2019-10-06 14:38

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市八德區高城八街某宮廟外，昨天深夜發生一起聚眾鬥毆事件，多人因祈福法會活動拖延過久，引起在地宮廟人員不滿，因此與外來陣頭起口角衝突，八德警分局高明派出所據報，立刻出動快打部隊到場處理，雙方卻早一步鳥獸散，但警方根據監視器清查車號，連夜找到動手的9名男子，雖然雙方不提傷害告訴，警方仍依違反社會秩序維護法移送桃園地方法院簡易庭裁罰。

警方調查，賴姓男子由於雙親健康狀況不佳，因此向當地高城八街的明安府劉姓宮主借用場地，昨天特地為雙親舉行祈福法會，各地廟宇、陣頭獲悉紛紛前來協助並祝福，卻因陣頭過多，輪番上陣致法會到晚間9時餘仍未結束。

警方表示，當時仍有來自楊梅地區的慈明宮在場祈福、擺陣，劉姓女子上前向他們抱怨，指稱活動逾時，過程耗時過久，耽誤明安府例行的相關祭典，詎料，雙雙起口角，進而發生拉扯推擠衝突，由於事發突然，周邊民眾見狀也上前拉開雙方並制止，待警方據報抵達現場已無衝突。

由於警方無法容忍聚眾鬥毆事件，漏夜追查，根據車號一一通知到案，釐清參與滋事9人身分，今天上午皆通知到案說明；警方重申，秉持嚴正執法立場，針對暴力案件絕對毋枉毋縱追查到底，不容許挑戰警方執法底線與淨化社會治安之決心，雖互不提出傷害告訴，仍以社會秩序維護法移送法院裁處。

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