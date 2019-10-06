兒童節猥褻小女友 裝潢工連啃2幼齒賠錢判緩刑

2019-10-06 11:36

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名20歲張姓裝潢工人，去年先後交了2名「幼齒」少女當女友，先在兒童節當天對其中1名未滿14歲的少女摸奶猥褻私處，另1名15歲少女則兩度被張男舌吻後強脫衣物發生性行為，東窗事發，高雄地院依涉犯對未滿14歲少女強制猥褻及對未成年人強制性交等罪判應執行2年，但審酌他已與2名被害少女和解並獲得原諒，宣告緩刑5年。可上訴。

判決指出，20歲的張姓裝潢工人，去年4月間先結識未滿14歲的小女朋友A女，就在4月4日兒童節當天邀約A女到其大寮區住處玩，卻隔著衣物對A女愛撫摸奶，並撫摸其私處，之後想脫去A女衣物進一步發生性行為被拒才罷手。

未料3天後，張男再度利用邀約A女到其住處時，又對A女上下其手，A女抗拒，仍遭強脫衣、褲撫摸胸部與下體，經A女反對才罷手。被害少女將此事告知同學，經校方通報員警，張男犯行才曝光。

無獨有偶，張男同年12月間再結識年滿14歲、未滿18歲的B女為女朋友，先後兩度利用B女寄宿在其住處時與B女舌吻後，不顧少女反對，強脫衣物發生性關係。因B女遲未返家，家長報警才循線查知上情。

張男坦承犯行，經檢方起訴後，高雄地院依涉犯對未滿14歲少女強制猥褻罪及對未成年人強制性交等罪，判他應執行有期徒刑2年，但合議庭審酌他已與2名被害少女和解並獲得原諒，宣告緩刑5年。可上訴。

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