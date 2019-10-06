新營1工人拆屋頂摔落受傷 警消出動5人吊掛救援

2019-10-06 11:19

〔記者楊金城／台南報導〕新營剛發生一起工人在拆除屋頂石棉瓦時摔落屋頂的意外，新營消防分隊出動5人和器材車，用吊掛方式救援下樓送醫救治。

年約45歲的工人拆除石棉瓦屋頂不慎墜落，從4樓高摔落3樓屋頂，救援時意識清楚。

發生意外地點在新營中山路一處民宅3樓頂，工人在拆屋頂鐵皮屋的石棉瓦時墜落到3樓頂。

台南市消防局接獲報案後，新營分隊出動小隊長曾文男、隊員黃鈺翔、蔡佳明和救護員吳昭逸、陳世欽趕抵現場，檢查傷勢後固定在擔架上再以器材車的吊臂從樓頂吊掛到路面，將人送醫。

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