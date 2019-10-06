馬路就是訓練場！男警排除交通障礙當「推雪橇」健身

2019-10-06 06:47

〔記者許國楨／台中報導〕有在健身的民眾相信對「推雪橇」這動作不陌生，但「推雪橇」除了有燃脂、健身好處外，竟然還可以用來為民服務，現實生活中，台中市第五分局就有喜歡運動的員警，將該健身動作應用在將故障車推到路旁，不但排除交通障礙還順道健身，讓同仁都笑說，真的是抓緊時間發揮到淋漓盡致呢！

警方說，一輛白色自小客前天傍晚行經北屯區中清路與文心路口時，車後突然冒起大量白煙，隨即拋錨在車流量極大的路中間，由於當時適逢下班尖峰時間，周邊人車流量非常大，現場險象環生，第五分局水湳所警員洪崇銘、陳冠廷接獲案件派遣後急忙趕到現場。

由於該路口平時的車流量就非常大，必須趕緊疏導交通並將事故儘速排除，陳員馬上實施交通疏導，而洪員則是使出了平日健身時就常在用的推雪橇招式，將自小客車很快推移到路旁安全位置，協助車主聯絡修車廠人員前來修復，自小客駕駛表示，今天從外地前來水湳市場批貨，可能是車輛零件老舊故障導致拋錨，還好有暖警及時伸出援手，相當感謝。

據了解，洪員平日及放假期間，都有登山、跑步及健身等運動習慣，腳力十分強健，此次充分發揮自我日常訓練的功效，以最快速度，將拋錨的自小客車推至路旁停放，不僅順利排除事故未導致塞車，也讓原本忐忑不安的自小客車司機笑顏大開。

分局長郭士傑表示，警察工作十分需要體力，很鼓勵同仁閒暇之餘能夠培養運動習慣，這次洪員能在危急時發揮戰力十分值得嘉許，為民眾提供最佳執勤狀況及服務品質，但也提醒民眾開車上路前，一定要先檢查車輛狀態，平時也應妥善保養車子，以確保行車安全，不僅保護自己也保護別人。

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