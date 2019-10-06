「多條通」開庭難視訊 檢方：少了關鍵人物

2019-10-06 06:42

〔記者王捷／台南報導〕解送通緝犯「環島歸案」警方為了趕在24時內解送完，不僅在解送過程很累，也讓嫌犯在疲勞中應訊，對解送問題，檢方常以「視訊開庭」回應，但在通訊發達的現在，卻遲遲不執行，曾有基層警員抱怨是否還活在「史前時代」，不過南檢表示，視訊庭沒這麼簡單，每個檢察官手上有案件，視訊必須兩方檢察官、法警人力、時間都許可，但是偏偏檢方的法警長期不足，硬體設備雖然沒問題，但是少了法警關鍵人物，讓檢察官視訊卡卡。

檢察官起初得知黃男被7個單位通緝，一開始直呼「這一定是詐騙集團首腦」，不過黃男並非詐騙集團頭頭，犯罪手法普遍也容易複製，網路詐欺犯罪在院、檢管轄，通常以被害人戶籍為主，但黃男用網路就能騙到全國的人，警員推測，網路詐欺是科技犯罪主流，類似黃男「環島解送」的案例恐怕會越來越多。

但是，警方依據刑訴法91、93條規定，在逮捕嫌犯後，要嚴守「檢警共用24小時」，若遇到類似黃男的案例，會讓警方疲於奔命，趕在一天內跑完歸案。部分基層都希望類似案例能夠集中在一個司法單位，囑託代為訊問，或是用視訊來審理，不僅省時間，也降低解送途中的風險。

不過檢察官認為，多條通緝的嫌犯，案件分布在各地，即使手法差不多，檢查官對案件的掌握也有差，尤其是在偵查階段通緝，如果任意合併或是囑託帶問，有可能影響到嫌犯的人權，若沒問到關鍵問題，會讓嫌犯脫罪，如果有疏漏而羈押，未來還可能會有刑事補償的問題，影響人權甚大。

如果以視訊開庭，可以解決囑託代問的問題，不過南檢襄閱檢察官林仲斌認為，視訊開庭不是像一般人想像的打開鏡頭，人坐在那邊就好，事實上嫌犯需要戒護，提示證物時需要投影，還必須要有人手操作鏡頭，而且要兩邊地檢都要事前準備，不過通緝犯常常很突然就逮捕，從逮捕就開始計算24小時。

當然有檢察官、律師認為應該將刑訴法93-1的障礙時間，納入在拘留所過夜的時間，對警方在解送嫌犯到多個院、檢的情況下，能有較多的喘息空間，不過南檢認為，這如果未來修法成功，嫌犯都在拘留所過夜也需要法警來戒護，還是回歸到法警的關鍵角色上，如果能修法、補足法警方能雙管齊下，也許才能讓視訊問訊發揮效果。

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