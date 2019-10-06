淫住持播A片猥褻少年 檢不給易科罰金：進去關

2019-10-06 00:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉「晏修精舍」住持「釋一玄」，本名伍聖傑，分別對2名少年犯猥褻、拍攝裸身照等多罪，一審被判應執行1年8個月徒刑，另8個月得易科罰金；伍男上訴，二審改判應執行2年，得易科罰金。不過，苗栗地檢署認為，世界各國對犯兒少妨害性自主罪案，都無法容忍，認為伍男有接受矯治必要，依職權不讓伍男易科罰金，伍男於1日入監。

伍男去年對A少年犯猥褻罪4次，一審各被判有期徒刑8個月，應執行1年8個月。伍男另對A少年犯強制罪處3個月，對B少年拍攝裸照處6個月，得易科罰金，應執行8個月。

伍男上訴二審，高院法官考量伍男已支付80萬元與A少年達成和解，並獲得其父親原諒，撤銷一審4次猥褻罪判決，改各判6個月，得易科罰金。原一審判處得易科罰金部分維持，合併應執行2年。

由於伍男於檢警偵辦時，百般狡辯、矢口否認犯行，直到被收押到移審苗栗地方法院，才認罪盼爭取緩刑。承辦檢察官於起訴書中，更引用佛經「大般涅槃經」卷七，痛斥他是「披著袈裟的魔鬼」。

且伍男於犯行後，還給A少年雙親打預防針「你兒子有說謊習慣」，所以當少年曾試圖求助雙親，也得不到親情的支持，甚一度寫下遺書想輕生等情狀，嚴重影響少年身心健全發展。

苗栗地檢署發言人、主任檢察官莊佳瑋表示，世界各國對犯兒少妨害性自主罪案，都無法容忍，苗檢收到台中高分院判決書後，執行科檢察官於1日開庭，於伍男意見陳述後，基於綜合考量，認為伍男有接受矯治的必要，依職權不讓伍男易科罰金，命令發監執行。

A少年被害時，為15歲國中生，伍男藉教導學科機會，與少年及其家人熟識。伍男於去年5、6間，分別以會考結束放鬆、申請獎學金等理由，邀約A少年到精舍過夜，趁少年洗澡時或替少年按摩紓壓時，撫摸少年下體，甚至播放性愛影片，再幫少年打手槍，及趁機對少年「喇舌」。

伍男為了避免A少年走漏他的荒唐行徑，事後還送水晶項鍊、名牌球鞋等禮物，要求不要張揚。但A少年遭此對待，鬱鬱寡歡，向導師傾訴，伍男犯行才曝光。警方到精舍搜索，發現伍男還拍攝另名被害少年的不雅照。

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