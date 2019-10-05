陪友作筆錄亂喊警察打人 法官認無「侮辱」犯意判無罪確定

2019-10-05 21:10

〔記者吳政峰／台北報導〕吳姓男子去年陪同涉毒友人到桃園市平鎮警分局北勢派出所接受偵訊，不但試圖打探筆錄內容，還用手機拍攝製作筆錄過程，被陳姓員警出手制止，吳男不但拒認錯，反抓狂大喊「你們北勢所的人動手喔」、「動手打我是嘛」等語，警方認定他以不實言語謾罵陳員，依侮辱公務員罪移送，但高等法院認為吳男只是凸顯對陳員處置的不滿，難認有侮辱犯意，維持無罪見解，全案確定。

去年1月間，吳男陪涉毒友人到北勢所接受警詢，卻打探筆錄內容，經過警方制止，他竟拿出手機拍攝製作筆錄過程，員警發現後，擔心偵查資訊外流，立刻請他到派出所外面，沒想到吳男竟透過窗戶拍攝製作筆錄的過程，陳員趕緊出手制止，擋住手機鏡頭，但未碰觸到他。

未料，吳男竟然失控抓狂，尖叫「你動手打我喔」、「你又動手打我是嘛」、「你們北勢所的人動手喔」，該處人來人往、人潮眾多，警方認為他的不實指控已足以貶損陳員的名譽和社會評價，因而將他以侮辱公務員罪移送法辦，桃園地檢署據此起訴，但桃園地院判無罪，讓檢察官無法接受，上訴高院。

高院合議庭指出，吳男的話語雖然令員警感到不愉悅，但內容未達粗鄙、謾罵程度，而吳男拍攝時遭到陳員阻擋，自然會放大解讀而情緒失控，進而語帶挑釁多次稱警察打人，整體看來，吳男是因為不滿員警處置而出言質疑，並非刻意出言侮辱謾罵，而他誇大指控警察打人，縱使讓在場員警不快，也非屬侮辱詞語。

合議庭認為，本案事證尚無法達到侮辱公務員的心證，為落實無罪推定原則，實現公平法院理念，評議後決定維持無罪判決，全案確定。

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