大掃黑！挺連千毅的天龍堂主等7人拘提到案

2019-10-05 22:10

〔記者黃建華／高雄報導〕直播主之亂，連千毅收押禁見之後，高市警方仍持續展現掃黑決心，昨大動作在高雄等地7個點，將涉嫌挺連千毅率眾前往砸「大仁哥」前鎮區二聖路寵物店的竹聯幫天龍堂堂主「源哥」林德源等7人拘提到案，訊後以恐嚇、妨害自由、殺人未遂等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

不過，林嫌否認自己是天龍堂堂主，並辯稱當天是前往調停，反遭打傷，訊後獲以5萬元交保候傳，其餘涉案共犯則分別3萬元不等金額交保候傳。包括先前落網的滋事分子，當天前往砸店的12名涉案人已全數到案。

據了解，今年9月17日凌晨，大仁哥鄭又仁位於前鎮區二聖路上的寵物店遭多名惡煞分乘數部汽車砸店，混亂中，並有一名李姓男子遭人殺傷。

直播主之亂事件鬧大後，有週刊報導綽號「源哥」的連千毅友人林德源是當天率眾前往砸店帶隊者，並指林是竹聯幫天堂堂主，對此，林男還接受媒體訪問，否認他有幫派背景，並辯稱 ：「我是生意人啊，我之前是在屏東賣水果的，怎麼會是天龍堂，週刊倒不如寫，我是幫主好了，不是比較快。」

不過，林男向媒體表示他因與連千毅私下有交情，當天單槍匹馬到寵物店想幫忙調停，沒想到卻反被攻擊，被打到左手嚴重血腫，並可能有截肢危險。

林男雖然撇清自己有幫派背景，但事隔多日，高雄市刑大昨天執行新一波掃黑，報請檢方指揮，於高雄等地7個點拘提林男等7名涉嫌參與當天砸店、傷人的男子到案。

讓警方扼腕的是，因法官未裁准搜索票，檢警雖大動作拘人，但未能搜索、起獲任何槍械違禁品。

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