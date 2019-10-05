「超跑少東」捲27億落跑 「神獸」車商求償3359萬勝訴

2019-10-05 18:41

〔記者溫于德／台北報導〕假面「超跑少東」陳風廷自稱擁有12輛頂機超跑，同時身兼執夢國際公司執行長，未料他吸金27億餘元後落跑，連曾廣發媒體採訪通知，入手義大利超跑「神獸」的錢也沒付，現遭超跑在台總經商優利通公司提告請求給付買賣價金；台北地院審結，判執夢國際應給付3359萬餘元，可上訴。

年紀輕輕的陳風廷自2003年至2016年6月間被列為低收入戶，陳後來成立公司、超跑經銷據點，卻傳出債務糾紛，被指吸金27億餘元後潛逃出境，已遭檢方發布通緝。

本案原告優利通公司事藍寶堅尼（Lamborghini）酒類及周邊精品的台灣總銷商，同時是義大利Mazzanti跑車總經銷商。優利通主張，公司2年前曾和執夢國際簽約，約定執夢國際可享有藍寶堅尼酒類等周邊精品最低廠商進價，並授權執夢國際使用藍寶堅尼商標權。

優利通也說，陳風廷去年1月以執夢國際名義，向公司訂購5000個藍寶堅尼酒杯禮盒，價值787萬餘元，且陳還表示希望盡快取得5000個酒杯禮盒並承諾會盡快支付定金及尾款，但公司依約給出5000個杯子後，陳仍未付清款項，尚欠391萬餘元。

此外，陳風廷去年2月以執夢國際名義購買一輛價值3800萬元的Mazzanti跑車，優利通也為陳代墊訂金930萬餘元，但陳僅支付831萬元，餘款卻拖欠不付。

優利通上月從網路媒體得知陳風廷非法吸金並潛逃，因此提告請求執夢國際給付3359萬餘元。

執夢國際在本案審理期間未派員到庭，也未提出書狀。

法官審結，依優利通提出的合約、訂購單、LINE對話紀錄，採信優利通主張，判執夢國際應如數支付買賣價金。

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