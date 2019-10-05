電動自行車新制上路 新北警5天就取締580件

2019-10-05 20:04

〔記者陳薏云／新北報導〕電動自行車逐漸普及，但車禍肇事的比例也逐年攀升，新北市警局統計近3年電動自行車交通事故的傷亡人數從90人增加到159人，肇事傷亡率提高逾2.5倍，1日新法中新增騎乘電動自行車未戴安全帽以及超速的相關罰則，新北警至5日止，已查緝588件。

10月1日起交通新制正式施行，其中關於電動自行車規範「若民眾騎乘電動自行車未戴安全帽，將開罰300元；擅自改裝車輛，開罰1800元至5400元。若車輛時速超過25公里，也將開罰900元至1800元」，新北市警局配合內政部警政署同步實施為期1個月的全國性「電動自行車交通大執法專案」，針對電動自行車違規超速、非法改裝、未戴安全帽及不依規定行駛等違規加強執法取締。

經統計新北市電動自行車易肇事熱點為新莊區中正路等30處路段，新北市警局擇定上述路段重點執法，以俗稱「三眼魔神」的手持式雷射測速照相儀器偵測行經的電動自行車，由一人手持「三眼魔神」鎖定車輛測速，另一人負責攔查，只要時速超過每小時25公里以上，立即攔檢開罰。

新北市警局統計，1日實施迄今已取締電動自行車違規超速3件及未戴安全帽585件，新北市警局呼籲民眾要牢記電動自行車「2要2不，安全上路」口訣「一要戴安全帽、二要讓視障者、三不違規超速、四不非法改裝」。

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