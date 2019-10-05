配合全國同步掃黑 竹市警檢肅黑幫15人到案

2019-10-05 23:38

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市警察局刑警大隊配合警政署掃蕩地下通匯專案及全國同步掃黑行動，檢肅新竹縣王姓鎮代會主席具黑道幫派背景並假藉民代身分，操縱指揮四海幫、風飛砂幫兩大幫派幫眾，在地區上魚肉鄉民，並涉及多起重大強盜，涉及恐嚇取財和組織犯罪等惡行，昨天拘提到案並依法移送。

新竹市警察局執行全國同步掃黑行動專案，檢肅王姓主嫌幫派分子共15人到案，專案期間查獲地下匯兌案件13件26人、各類不法案件23件31人，合計起獲一級毒品海洛因367公克、二級毒品安非他命190公克、毒品咖啡包875包、改造手槍3枝、子彈47顆並查扣保時捷休旅車（市價300餘萬元）、勞力士名錶、新台幣590餘萬元、越南盾285餘萬元、印尼盾2052餘萬元、帳冊及本票等不法贓證物。

警方表示，為防堵黑道幫派分子及境外資金介入選舉，影響明年初總統及立法委員選舉結果，警方將持續加強蒐集黑幫及其成員不法活動情資並溯源追查地下匯兌業者資金流向，以淨化選前治安環境。

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