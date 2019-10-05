少女作文寫「被侵犯」 痛揭幼時慘遭保母兒強逼口交

2019-10-05 18:35

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名少女在作文中寫到「被保母兒子侵犯想死」，國文老師追問後才驚知，少女年幼時遭保母兒子強逼口交、打手槍，少女控訴保母兒子共4次犯行，新北地檢署調查認定保母兒子1次犯行，今依加重強制性交罪嫌將保母兒子起訴；其他3次予以不起訴。

少女指控，2008年至2009年間，保母兒子用手機引誘她到房間，舔她胸部及下體，再強壓她的頭，要她幫他口交，還強吻她，要她幫打手槍共2次；2010年至2011年也以同樣手法，引誘她到廁所逼迫她口交；2014年至2015年間則強拉她到房間，強脫她衣服試圖舔胸，見她哭泣不止才停手。

少女一直隱忍不敢講，直到在作文中提及「被保母兒子侵犯想死」，國文老師追問後，此事才曝光，少女父親憤而帶女兒到警局報案。保母兒子到案後否認犯行。

檢方認為，少女指控2008年至2009年間，保母兒子強逼她口交2次，因2009年2月前保母兒子未滿14歲，少女無法確認保母兒子第一次犯行在2月以後，因此亦不排除發生在2月前，當時保母兒子未滿14歲，無刑法責任能力，因此不罰，另一次少女則指出較明確時間，是在保母兒子滿14歲，因此起訴。

至於少女2010年、2014年間的控訴，因少女前後供詞不一，加上猥褻罪不罰未遂，檢方認定罪嫌不足不起訴。

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