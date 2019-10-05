嘉市計程車自撞分隔島 66歲駕駛送醫

2019-10-05 16:39

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市消防局今天上午接獲報案，在吳鳳南路近崇文街口路段，有一台計程車逆向衝撞分隔島，車頭扭曲變形，車上66歲陳姓駕駛因受撞擊，經救護人員傷勢評估後，送往聖馬爾定醫院救治。

警方了解，陳姓駕駛在吳鳳南路南往北的路段，逆向衝撞分隔島，還將電線杆撞斷，未酒駕，肇事原因待進一步釐清。

市消防局第二大隊第二消防分隊救護人員到場，只見陳某意識清楚，然而跟救護人員表示，左胸疼痛、想嘔吐，救護人員替其做急救處置後，送往醫院救治。

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