示範畫眉 百貨櫃姊手指不慎插傷女客人眼睛判賠20餘萬

2019-10-05 17:43

〔記者黃建華／高雄報導〕幫女客畫眉，不慎戳傷女客眼睛，代價慘重!

高雄一名李姓女子前往百貨公司選購眉筆時，一名化妝品專櫃林姓女美容師推銷眉筆，幫李女示範畫眉時，手指不慎插傷李女右眼，李女到眼科就診2年多仍感刺痛、不適，憤而提告求償60餘萬元，高雄地院一審判林女與所屬化妝品公司須連帶賠償李女20萬9千餘元。可上訴。

李姓女子提告指出，2017年3月8日下午，她前往前鎮區某百貨公司內選購眉筆時，某品牌化裝品專櫃林姓美容指導員示範畫眉時，因急於推銷其他商品，分心將其手指插入她右眼，致她右眼刺痛難受，隨即前往附近眼科就診，至今經2年多之治療，造成其右眼因外傷病變，每日早上睡醒都會刺痛，需長期靠眼藥水減緩刺痛，視力可能因此提早退化，請求林女與其所屬品牌化妝品公司須連帶賠償其醫藥費與精神撫慰金共60萬9120元。

被告林姓女美容指導員與其化妝品公司，則以李女眼睛所受損害非她所造成，且其右眼外傷病變亦無法證明與2017年3月8日診斷之右眼局部結膜炎有關連為抗辯。

法院調查，李女眼睛被戳傷翌日就曾對該化妝品公司提出客訴，且眼科醫院診斷李女的角膜炎屬外傷性角膜炎。李女主張眼科診所後續診斷其所罹患之「右眼外傷性病變」，為該「外傷性右眼結膜局部發炎」長久無法治癒所造成，被告林女與其公司均無法提出反證。

不過，高雄地院認為，除了醫療支出9千多元外，李女所受非財產損失以賠償20萬元為恰當，所以判不慎戳傷李女眼睛的林姓美容指導員和其所屬化妝品公司應連帶賠償20萬9千餘元。可上訴。

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