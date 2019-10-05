父親節把老婆打成熊貓眼 這位爸爸判賠8萬多

2019-10-05 12:23

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名邱姓男子去年父親節當天，細故與結縭17年的老婆因家務起爭執，竟情緒失控把老婆打成熊貓眼、胸腔瘀血，其妻忍無可忍提告並求償，邱男被控傷害罪部分，遭高雄地院判處拘役35日，如易科罰金3萬5千元，另民事部分則判賠8萬1千餘元。可上訴。

邱妻提告指出，2018年8 月8 日上午10時許，邱男（48歲）在住處因家務細故與她發生爭執，竟出手毆打其左眼、胸腔等處成傷，胸腔亦有積血，她因此支出醫療費用新臺幣2萬9899元，並受有胸痛呼吸困難影響工作、必須請假看診共66小時之薪資損失9240 元；另請求精神慰撫金5萬元。

邱男坦承一時情緒失控而毆打妻子一巴掌，致被害人左眼眶周圍瘀傷、左側下頷竇骨折併下頷竇內積血之傷害，但否認老婆胸腔的傷害與他有關，並稱老婆自去年4 月29日起即因左膝挫傷至中醫診所接受治療，她到該診所就診支出之醫療費用與其傷害無關。

其中，邱男被控傷害部分，一審遭高雄地院判處拘役35日，如易科罰金3萬5千元。至於邱妻民事求償部分，高雄地院民事庭認為，邱男雖坦承犯行，但遲未與老婆和解，判他應賠償老婆8萬1千多元。可上訴。

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