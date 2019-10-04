南方澳斷橋》搜索健行科大？ 宜檢：不證實、不反駁

2019-10-04 20:05

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭南方澳跨港大橋斷裂釀6死悲劇，宜蘭地檢署今天指派專案小組人員赴桃園健行科大承攬橋梁檢測業務的非破壞檢測中心等處，帶走相關合約、計劃書等文件；宜檢說，對於媒體批露的偵查作為，不證實、不反駁，檢方對於所有的物證、事證、人證都在蒐集、調查當中，一定會還原事實。

宜檢表示，死者的相驗等法定程序，檢方都會實行；宜檢強調，現階段全案還不知道有沒有成立犯罪，到底是天災還是人禍，都還在釐清當中，檢方會做好保全證據與還原事實的工作。

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