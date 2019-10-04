龍井肥料廠意外！廠長掉落肥料槽 命危送醫

2019-10-04 17:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕龍井區一家肥料廠今天下午發生廠長跌落肥料槽，為何跌落原因不明，警消發現已失去生命跡象，送醫搶救中。

消防局今天在下午2點20分左右，接獲位在龍井海尾路1間肥料廠報案指出，疑似廠長掉落肥料槽請求協助。

警消到場了解狀況後，使用TIC儀器（熱顯像儀）無反應，因為肥料槽內整個都是水，未發現到人影，便展開抽水作業。直到下午3時27分，水抽完，發現廠長在肥料槽，約自1樓高跌落、後腦撕裂傷，已無生命跡象，並緊急送醫，送往梧棲童綜合醫院搶救。

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