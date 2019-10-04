林口山路下坡彎道...曳引車撞翻吊車 鋼架、石塊散一地

2019-10-04 15:43

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林口區北77線山路今天傳出一輛滿載鋼架的曳引車，撞擊前方一輛載運水泥塊的吊車，不但吊車翻覆，更造成兩車上鋼架、石塊散落一地，造成該路段只剩下單線通車，交通更一度受阻，直到今天下午2時恢復雙向通車，雖然2駕駛都沒有酒駕，警方仍提醒駕駛們，行經山區道路時提高注意力，隨時注意車前狀況，避免車禍造成傷亡。

新北市林口警分局調查，這起翻車意外發生在今天上午8時許，林口區北77線1K處路段，警方初步了解，35歲劉姓男子駕駛滿載鋼架的曳引車，途經該下坡路段彎道，疑沒注意車前狀況，追撞前方42歲陳姓男子駕駛，載運水泥塊的吊車，當場造成吊車翻覆，鋼架、水泥塊散落一地，造成北77線交通受阻。

警方、消防到場，救出翻車內的陳姓男子，對兩車駕駛酒測，都沒有酒精反應，事故已於下午2時排除；警方呼籲用路人，行經山區道路，因路幅變窄，且坡度大、彎處多，行經過程應提高警覺心，降低車速，特別進入彎道前，應留意對向車流，降低車速，預留安全反應時間與空間，隨時提高警覺注意車前狀況，避免發生碰撞。

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